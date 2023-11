Motomondiale | Martin | ' problema gomme nel momento peggiore ma non è ancora finita'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023) Valencia, 23 nov. - (Adnkronos) - "Alla fine non dovrebbe capitare a nessuno, ma a me è successo nel peggiorpossibile, a una gara dalla fine e in piena lotta mondiale. Così è complicato, ma ora dobbiamo smettere di pensarci e affrontare questo weekend nel migliore dei modi". Così Jorgealla vigilia del fine settimana dal Gp di Valencia, dove deve provare a recuperare 21 punti a Francesco 'Pecco' Bagnaia per vincere il suo primo titolo mondiale in MotpGp. "Sono contento di essere tornato a casa, questa è una pista che mi piace e non vedo l'ora di tornare in sella per provare a vincere -sottolinea il pilota spagnolo del team Ducati Pramac-. Non è, l'obiettivo è centrare il successo in entrambe le gare, è l'unico modo per avere qualche possibilità. Ci proviamo".