Motomondiale | Martin avanti su Bagnaia nel Gp Valencia | italiano favorito nelle quote per titolo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023), 23 nov. - (Adnkronos) - Come un anno fa, Peccosi giocherà il Mondiale della MotoGP all'ultima gara stagionale. Nel classico gran finale di, l'dovrà chiudere i giochi contro Jorge, che arriva a una delle tappe di casa con 21 punti di ritardo rispetto al rivale. Per la gara di domenica l'iberico partedi Snai e Planetwin365, dove la vittoria oscilla tra 1,75 e 1,80, mentreinsegue a 4,50.conduce anchedella pole, offerta per lui a 1,75 contro quella di Pecco a 3,50. Potrebbe essere decisiva anche la Sprint, dove lo spagnolo si gioca vincente a 1,75, mentre il campione in carica vede il primo posto a ...