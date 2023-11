MotoGP | Mondiale deciso all’ultimo GP? Solo 3 volte su 18 l’inseguitore ha ribaltato la situazione in extremis

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 novembre 2023) Per la diciannovesima volta nella storia, il Motoarriva al proprio weekend finale con il titolo iridato della classe regina ancora in bilico. Non si può più parlare di “ultima gara”, poiché da quest’anno sono due gli eventi che assegnano punti in ogni weekend. Cionondimeno, indipendentemente dall’istituzione della sprint, la sostanza non cambia. Si giunge all’epilogo senza aver già designato matematicamente un Campione. Sono Francesco Bagnaia e Jorge Martin a contendersi la corona più preziosa e ambita nell’ambito del motor racing a due ruote. La storia ci insegna che, nei 18 precedenti, ben 15chi è arrivato all’atto conclusivo in testa alla classifica generale ha difeso con successo la propria leadership. I tre “ribaltoni” sono tutti figli di grossi sconvolgimenti. Un infortunio, una caduta e una penalità., ...