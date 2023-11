(Di giovedì 23 novembre 2023) "Sarà difficileil, non sarà per niente facile, però sono contento di quello che ho fatto in questa stagione e cercherò quindi di godermi il weekend per provare asia la...

MotoGp - Martin : “In Qatar grosso problema alle gomme. Per il titolo ancora non è finita”

MotoGp: Martin 'posso vincere Sprint gara, e pure il titolo'

Jorgepromette battaglia in vista dell'ultimo Gran Premio della stagione in programma questo weekend a Valencia. "Per me 21 punti di distanza non sono tanti, penso che abbiamo delle ...

MotoGp: Martin 'posso vincere Sprint gara, e pure il titolo' sport.tiscali.it

Il piemontese potrebbe conquistare il secondo titolo iridato consecutivo, bissando l'impresa di Rossi e Marquez

Dodici mesi dopo, il weekend di Valencia è ancora una volta decisivo per le speranze iridate di Francesco Bagnaia. Rispetto a un anno fa, il pilota della Ducati si presenta all'ultima gara con ventuno ...

MotoGP, Jorge Martin: “Difficile vincere il titolo, ma darò tutto per godermi l’appuntamento di Valencia”

Senza fare troppi calcoli. Jorge Martin non potrà starci troppo a pensare e dovrà spingere per realizzare il sogno del titolo mondiale di MotoGP. Lo spagnolo della Ducati Pramac giunge all'ultimo giro ...