MotoGP | Marc Marquez parla chiaro | “Se fallirò in Ducati | mi ritirerò”

(Di giovedì 23 novembre 2023) La chiusura di un capitolo. Dopo 11 anni, 169 GP, 59 vittorie, 64 pole, 101 podi e sei titoli iridati,e la Honda sono giunti all’ultimo giro di giostra. Siamo alla vigilia del week end del GP della Comunità Valenciana e sul circuito Ricardo Tormosalirà per l’ultima volta in sella alla RC213V. Sono stati anni complicati per il “93”, specie dopo il brutto incidente di Jerez de la Frontera (Spagna) nel 2020. Da quel crash tante cose sono accadute, tra operazioni molteplici al braccio destro e una Honda che ha smarrito la retta via. Un ribaltamento del quadro che ha portatoa fare la sua scelta e a lasciare la Casa di Tokyo, accettando la nuova sfida del Team Gresini. L’asso nativo di Cervera sarà al fianco del fratello Alex e sullavuol tornare a divertirsi. “Il mio ...