MotoGP | Jorge Martin | “Dalla Michelin nessun feedback Proveremo a vincere entrambe le gare”

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 novembre 2023) Non solo in pista, ma il duello tra Francesco Bagnaia edprosegue anche ai microfoni. Alla vigilia del GP di Valencia, che deciderà il titolo mondiale nella classe, lo spagnolo del team Ducati Pramac è tornato sulle vicissitudini del Qatar, con il problema alla gomma posteriore che lo ha condizionato durante la gara, chiusa solamente al decimo posto. Nell’intervista con i colleghi di Sky Sport, il pilota spagnolo si è soffermato proprio sulla polemica del Qatar (“Un Mondiale non si può decidere così”): “Non ho avutoda”. Bagnaia aveva espresso comunque il suo parere poco prima sulle frasi di, dicendo che comunque lo spagnolo era stato fortunato ad avere un solo problema in tutto l’anno e non come lui più volte. Il ...