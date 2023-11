MotoGP | GP Valencia 2023 | orari prove libere | programma | tv | streaming 24 novembre

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 novembre 2023) Dopo 19 tappe, siamo giunti all’ultimo atto stagionale del Motomondiale. Questo weekend il circuito Ricardo Tormo ospita il Gran Premio della Comunitàna, che assegnerà il titolo iridato nella classe regina a Francesco Bagnaia o Jorge Martin. In Moto3 e Moto2 invece sono già stati incoronati i nuovi campioni del mondo tra Sepang e Lusail. Inil campione in carica Bagnaia dovrà gestire un margine abbastanza rassicurante di 21 punti nei confronti di Martin, chiamato quindi ad una vera e propria impresa per ribaltare le sorti del Mondiale. Sprint Race e gara mettono in palio ancora un massimo di 37 punti, ma Pecco si garantirebbe il bis iridato con un doppio quinto posto tra sabato e domenica a prescindere dai piazzamenti del suo avversario. Attenzione alla variabile Michelin, un fattore che ha condizionato ...