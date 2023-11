MotoGP | Francesco Bagnaia | “21 punti di vantaggio mi danno un po’ più di respiro | ma a Valencia il mio approccio non cambierà”

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 novembre 2023) Per il secondo anno consecutivo,si presenta all’ultimo atto dinel ruolo di grande favorito per laurearsi Campione del Mondo in. Dopo il suo primo titolo nella classe regina conquistato nel 2022, Pecco va a caccia del bis iridato e può contare su un margine abbastanza rassicurante di 21nei confronti dello spagnolo Jorge Martin. “Dopo il GP del Qatar arriviamo acon 21disu Jorge. Cisicuramente un po’ più di, ma non sono comunque sufficienti per potersi rilassare.è una pista dove in passato siamo stati veloci e dove abbiamo il potenziale per fare bene”, dichiara il torinese della Ducati Factory al sito ufficiale ...