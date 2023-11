MotoGP | Bagnaia risponde a Martin | “Fortunato ad avere problemi una sola volta Io ho rischiato di perdere più di un Mondiale”

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 novembre 2023) Francescocontro Jorge, l’ultimo atto. Ildisi chiuderà questo fine settimana a Valencia ed in palio c’è ancora il titolo iridato. Dopo quello che è successo in Qatar, Pecco si presenta in Spagna con un vantaggio di ventuno punti sullo spagnolo, sicuramente un bel margine per il pilota italiano in attesa della sprint del sabato e poi della gara della domenica. Il pilota della Ducati torna sulle dichiarazioni didopo il Qatar e il suo lamentarsi per il problema alla gomma posteriore, che ha sicuramente condizionato la gara dello spagnolo, arrivando poi decimo.ha risposto decisamente a tono: “è stato. Se a lui è capitato solo domenica scorsa a noi è successo diverse volte e in una di queste ...