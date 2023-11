(Di giovedì 23 novembre 2023) (Adnkronos) – “Con 21 punti di vantaggio credo cheabbia ilin, deve solo evitare errori. A Valencia potrà permettersi di controllare le due gare, è in una posizione di indubbio vantaggio”. Così all’Adnkronos la leggenda del motociclismo Giacomo, a pochi giorni dal Gp di Valencia che decreterà il campione del mondo. A giocarsi il titolo iridato i due piloti Ducati, Francesco ‘Pecco’e Jorge Martin, con l’italiano che può gestire 21 punti di vantaggio sullo spagnolo. “In piùgià lo scorso anno ha lottato per ilall’ultima gara vincendolo, quindi sa già come comportarsi -aggiunge il 15 volte campione del mondo-. Certo per Martin è stato un ...

MotoGp 2023, Agostini: 'Bagnaia ha il Mondiale in pugno'

