Morta suicida l’atleta 21enne Emilia Brangefält

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 23 novembre 2023) Si sarebbe tornata la vita nella giornata del 13 novembre, atleta svedese di 21 anni, circa 10 giorni fa, era il 13 novembre, si è tolta la vita. La notizia è trapelata e stata resa nota solo nelle ultime ore con annuncio ella Federazione svedese di atletica. L’ultimo post diera del 4 novembre e in quell’occasione esternava dispiacer per un problema di natura cardiaca che aveva fermato i suoi allenamenti. La svedese scriveva: “Dalla fine di luglio, il mio corpo ha smesso di funzionare. Anche il semplice fare una passeggiata è diventato doloroso. Sono stata in ospedale e sono stata dal medico più di 20 volte, ma tutti gli esami del sangue, gli elettrocardiogrammi e i parametri sono risultati buoni, eppure il mio corpo continua a risultare super stressato anche se gli ho dato tanto ...