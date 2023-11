Morgan senza freni | “Fedez è un uomo malato grave Ha paura di morire”

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 23 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezioneè ormai incontrollabile. Come ha affermato Fiorello, è giusto che venga chiamatoper fare il, ma quando il limite viene superato si prevarica inevitabilmente il confine tra personaggio e persona. Dopo le dichiarazioni rilasciate daa Striscia la Notizia che, come potevamo immaginarci, ha affermato che nel caso l’ex giudice di X Factor non avesse ritrattato le accuse mosse nei suoi confronti – l’aggressione verbale e fisica nel dietro le quinte del programma- sarebbe passato per vie legali, il cantante ha deciso di ...