Morgan | «Fedez ha paura di morire perché ha una grave malattia | è sull’orlo dell’abisso»

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 23 novembre 2023) X Factor 2023 (US Sky - Virginia Bettoja) “ha detto cose gravi e io l’ho avvisato: se non smentisce, l’unico luogo che ho per far emergere la verità è un’aula di giustizia. In tribunale dovrà dimostrare ciò che ha detto”.ha replicato duramente all’attacco di, che a Striscia la Notizia lo ha accusato di essere stato violento nei suoi confronti – “l’ha fatto davanti a mia figlia di tre anni. Una roba agghiacciante” – e di aver agevolato la sua cacciata da X Factor. Le vie legali minacciate dal rapper, però, non scalfiscono l’ira del cantautore, anzi: “Sei un ragazzo di 33 anni a cui importa solo dei soldi,non hai altri interessi. Sono io che ti dovrei denunciare“ affermanella chat con i giornalisti, riportata anche dal Corriere, dopo le dichiarazioni di ...