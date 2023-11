Monza | la moglie lo denuncia per maltrattamenti | lui la segue in caserma e la aggredisce Arrestato in flagrante

Leggi su open.online

(Di giovedì 23 novembre 2023) Una donna di 45 anni ieri sera, mercoledì 22 novembre, hato peril marito violento nelladei carabinieri di. Poi è uscita per tornare alla macchina e si è trovata davanti l’uomo, che l’aveva seguita e le ha impedito di allontanarsi. «Ritira la», l’ha minacciata tenendole bloccata la portiera, prima di colpirla al volto con degli schiaffi. Le urla e il pianto della donna hanno attirato l’attenzione dei passanti, che sono intervenuti per fermarlo e hanno chiamato il 112. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto poco dopo: il 49enne, un operaio italiano, è statoinpere ora si trova in carcere in attesa della decisione del Gip. La 45enne si era recata in ...