Monica Leofreddi investita da un van a Milano | «L’autista mi ha accusato di fingere | sono scoppiata a piangere»

Leggi su open.online

(Di giovedì 23 novembre 2023) La conduttrice tvha raccontato su Instagram che è statada un van a. E soprattutto quello che è successo dopo l’incidente stradale.racconta che il Van l’hain retromarcia. E che, invece di soccorrerla, ha cominciato a urlare accusandola di: «Ho tentato di far valere le mie ragioni ma lui continuava a negare. Solo un signore ha confermato che ero stata. Gli ho chiesto “può testimoniare?“. Lui ha risposto di sì,urlava ancora negando. Io che ogni giorno pontifico su come ci si deve comportare in ogni situazione, in un momento di difficoltà,stata solo capace di scoppiare a. Non ho ...