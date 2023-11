Monica Leofreddi | brutto incidente | è stata investita da un van

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 23 novembre 2023)è ancora scioccata. Ha avuto unche ha raccontato per filo e per segno sul suo profilo Instagram, dove ha alegato anche le foto del suo volto tumefatto. Labbra gonfie e lividi nella zona del naso per essereda un van. La conduttrice esordisce nel post dicendo di voler raccontare ai fan la sua “debolezza e il suo “sconforto”. Poi spiega che era di ritorno da Milano, era in attesa del taxi per tornare a casa: “Lo attendevo poco lontano dalla stazione.Il taxi stava per arrivare, scendo dal marciapiede e lo attendo dietro ad un van parcheggiato in seconda fila”. Ammette sempre nella lunga didascalia del post che in quel momento era di spalle, con lo sguardo fisso verso la strada, quando a un tratto viene. ...