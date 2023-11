Monica Leoffredi | “Sono stata investita da un van”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 23 novembre 2023) Roma, 23 novembre 2023 – La conduttrice televisiva, ha recentemente condiviso un evento traumatico che l’avrebbe coinvolta attraverso un post su Instagram. Nella foto pubblicata, si pososservare le sue labbra gonfie e i lividi nella zona del naso. Attraverso il suo racconto,ha svelato i dettagli di ciò che le è accaduto. La vicenda si sarebbe verificata mentresi trovava ad attendere un taxi per fare ritorno a casa, poco distante dalla stazione di Milano. Mentre il taxi si stava avvicinando, “scendo dal marciapiede e lo attendo dietro ad un van parcheggiato in seconda fila. Ero di spalle con lo sguardo fisso verso la strada. Non mi accorgo che il van aziona la retromarcia“, scriveLoffredi sul suo profilo Instagram. Tutto succede in un ...