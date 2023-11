“Molto fiducioso” – Il Manchester United potrebbe avere qualche buona notizia da festeggiare questo fine settimana

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 23 novembre 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alladell’articolo. La stagione in corso è stata priva di momenti celebrativi per il, ma le cosero cambiare. La squadra di Erik ten Hag è sembrata l’ombra della squadra che si era presentata all’olandesedoponella stagione precedente, ed è un peccato. Questa squadra storica sembra lontana dal vincere qualcosa come non lo è mai stata da quando Sir Alex Ferguson ha deciso di farla finita 10 anni fa. È vero che la squadra è stata afflitta da infortuni di giocatori chiave, ...