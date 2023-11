Modugno Sky | «Osimhen ha lavorato maggiormente in gruppo»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 23 novembre 2023) Il giornalista di Sky Francescoha comunicato live da Castel Volturno le ultime novità sul Napoli e su Victor: «Mazzarri ha ora tutta la squadra a disposizione, sono rientrati anche Lindstrom e Anguissa.sta lavorando sempre più in, potrebbe esserci contro l’Atalanta. Il Napoli in trasferta fa meglio che al Maradona; ora Mazzarri cerca risposte. Il presidente De Laurentiis non è a Castel Volturno per un intervento subito al menisco». PRECEDENTEMENTE, I DUBBI DI MAZZARRI PER ATALANTA-NAPOLI: CorSport: Avercelo o non avercelo, rimane quello il problema: perché ora che si ricomincia, e le parole voleranno via con il vento, nel misterioso Napoli che sta nascendo planerà prepotente la sagoma del nigeriano, la sua natura travolgente, quella esuberanza da trentuno reti che può aiutare a guardare ...