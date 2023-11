Minore accoltellato nel Casertano | ci sono due fermi

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 23 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDue persone, un 29enne e undi 17 anni,stati fermati dai carabinieri per l’accoltellamento di un 16enne, avvenuto ieri a Marcianise (Caserta) all’esterno di una scuola superiore. Il provvedimento di fermo è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per il 29enne, dalla Procura dei Minori di Napoli per il 17enne; entrambi rispondono di tentato omicidio, lesioni personali e porto di armi o oggetti atti ad offendere. I due indagatifratelli per parte di madre. Secondo quanto accertato dai carabinieri della compagnia di Marcianise, il 16enne era in compagnia di un amico, anch’egli, e i due sarebbero stati avvicinati da un gruppetto di coetanei dopo aver salutato una ragazza; ci sarebbe stato quindi un litigio dovuto a una rivalità di ...