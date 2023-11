Milano Music Week | programma 24 novembre | da Amadeus a Malika Ayane

Milano Music Week 2023 : ”Delivering The Future’ – Come affrontare l’evoluzione della musica digitale’

A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi (24 novembre)

CoCo pubblica il singolo "16 anni" (WarnerItaly). Ci vengono mostrate delle istantanee della ... Esattamente io che torno a casa acol cuore in gola, io che rispondo in direct ai ...

Milano Music Week, Enzo Mazza (CEO di FIMI) a RTL 102.5: “È un buon momento per il mercato musicale italiano, c’è una grande passione verso la musica, sia per chi la crea che per chi la consuma” RTL 102.5

v Alla Milano Music Week 2023 il confronto tra istituzioni e rap Rockol.it

Top of the Music, prima volta in Italia anche i video streaming

Grandi novità in area Top of the Music by Fimi/GfK: è stata presentata oggi la nuova metodologia applicata ai fini di classifiche e certificazioni a partire dalla prima settimana del 2024 nella ...

MMW23: "Rimettiamo gli artisti al centro: ripensare lo streaming"

Nell’ambito della edizione 2023 della Milano Music Week, si è svolto oggi, 23 novembre, il panel “Rimettiamo gli artisti al centro: le etichette vogliono ripensare lo streaming”. Durante l’incontro os ...