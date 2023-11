Milano | foto e video di violenze sessuali su bambini e bambine | 10 arresti e 29 identificati

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 23 novembre 2023) (Adnkronos) – Dieci persone sono state arrestate e 29 identificate, tra cui due membri delle forze armate in servizio nel Lazio e due medici che operano in Emilia-Romagna e Veneto, perché ritenute parte di un'associazione a delinquere finalizzata ad acquisire e diffondere online materiale pedopornografico. E' l'esito di una lunga indagine della Polizia postale di, coordinata dalla procura di, che ha permesso di ricostruire come i membri dell'associazione su gruppi e canali Telegram si scambiasserodisu, in alcuni casi anche neonati. Severe regole consentivano di mantenere l'anonimato all'interno della community, in cui ciascuno – spiega una nota della questura di– ...