Milano | adescava vittime online poi le perseguitava | arrestato 38enne

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023), 23 nov. (Adnkronos) - Agenti di polizia coordinati dal V dipartimento della procura dihanno eseguito, lo scorso venerdì a Napoli, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a carico di un cittadino italiano di 38 anni con precedenti, gravemente indiziato per atti persecutori nei confronti di cittadine italiane. Le indagini, avviate a fine settembre dagli agenti del commissariato Porta Ticinese, sono scattate a seguito della denuncia presentata da una ragazza italiana di 27 anni. La giovane era stata contattata su un social network dall'uomo che, per ottenere la sua attenzione, si era mostrato inizialmente galante, inviandole anche dei fiori. Seppur in un primo momento lusingata, la ragazza aveva però deciso di distaccarsi dopo che lui aveva cambiato il suo atteggiamento, assumendo un comportamento ossessivo e opprimente, ...