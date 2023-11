Milan | si ferma anche Okafor | Pioli pensa a Camarda

(Di giovedì 23 novembre 2023) Le condizioni fisiche di Noah, attaccante del, in vista della prossima gara contro la Fiorentina Nuove brutte notizie per il. Oltre allo squalificato Giroud,Noahsarà costretto a saltare la gara contro la Fiorentina. Lo svizzero era candidato a partire titolare, ma nell’ultimo match disputato in nazionale avrebbe rimediato un problema muscolare alla coscia. Per questo Stefanostarebbendo di convocare Francesco, attaccante 15enne classe 2008 che sta stupendo tutti con le giovanili. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS 24

Milan senza pace: KO un altro attaccante, c'è lesione

, siOkafor: lesione per l'attaccanteDopo Leao e Giroud per squalifica, Pioli perde un altro attaccante in una fase della stagione che si preannuncia già decisiva per il: la squadra ...

MN - Milan, si ferma Okafor: lesione al bicipite femorale destro Milan News

Piove sul bagnato in casa Milan, si ferma Okafor: le condizioni dell ... 90min IT

Lazio, allarme difesa: casale fuori 20 giorni

La Lazio deve far i conti con un nuovo infortunio in difesa. I biancocelesti non avranno a disposizione per almeno 20 giorni Nicolò Casale che si ...

Allarme Kjaer, si allungano i tempi di recupero: quando può rientrare

Le condizioni di Kjaer preoccupano il Milan di mister Stefano Pioli. I tempi di recupero si allungano.