Milan | Pioli pronto a convocare Camarda | può essere il più giovane esordiente di sempre in A

(Di giovedì 23 novembre 2023) Può cadere dopo due anni il record di Wisdom Amey del Bologna. Il giocatore classe 2005 esordì con i rossoblù nel maggio del 2021, superando il record che fu di Amedeo Amadei e Pietro Pellegri, con questi ultimi in campo, in epoche diverse, a 15 anni e 280 giorni. Il difensore rossoblù giocò la sua prima partita da professionista, in occasione del match contro il Genoa, a 15 anni e 274 giorni. Ora puòsuperato da Francesco, possibile mossa a gara in corso in-Fiorentina. L’attaccante classe 2008 sta bruciando le tappe in Primavera e va verso la convocazione di Stefanoalla luce dell’emergenza che vede i rossoneri privi di Leao e Okafor (infortunati) e di Giroud (squalificato). Ecco quindi che a gara in corso potrebbe toccare a, 15 anni e 261 giorni. Poco più che un ...

Milan, Okafor va ko: Pioli senza punte con la Fiorentina

MILANO - Pessime notizie peri tecnico delStefanoin vista della gara di sabato contro la Fiorentina. L'allenatore rossonero, costretto rinunciare a Giroud per squalifica e a Leao per infortunio , non potrà schierare neanche ...

PROBABILE FORMAZIONE - Verso Milan-Fiorentina: Pioli pensa ad un tridente inedito Milan News

Il Fenerbahce tenta ancora Krunic: Pioli può perdere il suo pretoriano La Gazzetta dello Sport

Milan, infortunio anche per Okafor ed emergenza: chi gioca in attacco

Doveva e poteva essere lui il prescelto di Stefano Pioli, ma l’infortunio subito nell’ultimo match con la nazionale lo renderà indisponibile per il match in programma sabato sera. E allora chi ...

Piove sul bagnato in casa Milan, si ferma Okafor: le condizioni dell'attaccante

Non c'è pace per Stefano Pioli e per il suo Milan, anche al di là dei risultati deludenti dell'ultimo periodo: il tema degli infortuni resta d'attualità e trova anche Noah Okafor come nuova tegola in ...