Milan | Leao aspetta Ibrahimovic L’indizio sui social | “Il migliore”

Milan, Okafor ko: emergenza attacco. Con la Fiorentina convocato Camarda o...

Out Giroud,e Okafor Niente- Fiorentina, né Borussia Dortmund (e risulta alquanto improbabie pensare a un rientro con Frosinone e probabilmente Atalanta). In campionato per Pioli sarà ...

Milan, Okafor infortunato

Piove sul bagnato in casa Milan. Mister Stefano Pioli ha perso per infortunio Noah Okafor, e ora è piena emergenza in attacco sabato in campionato contro la Fiorentina complice la squalifica di Giroud ...

MILAN, Il 2008 Camarda sempre più vicino alla convocazione

È piena emergenza quella che sta vivendo il Milan dopo l’infortunio di Noah Okafor, che si va a sommare a quello di Leao e alla squalifica che terrà Olivier Giroud lontano dai campi della serie A per ...