(Di giovedì 23 novembre 2023) ... i rossoneri potranno gia contare su un 'nuovo acquisto', e sarà un', dice in un'intervista a La Gazzetta dello Sport.: 'Troppi milioni spesi in estate, Chukwueze sotto pressione'...

Milan, la soffiata di Fabio Capello: "A gennaio un grande colpo"

Lo stesso ex allenatore delha parlato poi del mercato invernale: 'Il fatto di aver cambiato tanto in estate si e rivelato un rischio in casa milanista - aggiunge - la proprieta ha investito ...

Scommesse, Florenzi ai pm: Solo roulette. Soffiata Figc, chat Tonali-Fagioli Affaritaliani.it

Miss mia cara miss, la soffiata fa il giro del web: “Leao alla Juve”

Nel corso della storia del club tantissimi grandi campioni hanno indossato la maglia bianconera. La Juve ora sta puntando molto sulla linea verde, ma questo non esclude che possano anche essere ...

L'esterno del Milan é stato ascoltato per un'ora in Procura a Torino e ha ribadito: "Niente calcio". Stessa linea di Zaniolo ...