Milan ko con la Fiorentina e Pioli rischia l’esonero | l’opinione

Leggi su dailymilan

(Di giovedì 23 novembre 2023) La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola impacchetta l’addio di Stefanosulla panchina rossonera: in caso di sconfitta delsabato sera a San Siro contro la, il tecnico originario di Parma secondo la rosea potrebbere seriamente. Il giornalista Sebastiano Vernazza non vede altri scenari: “Due sconfitte e due pareggi nelle ultime quattro giornate, ilnon può permettersi altro che la vittoria, sabato sera a San Siro contro la” scrive. Vernazza per la verità non utilizza il termine “esonero” ma ci si avvicina molto: “Non vogliamo dire chesi giochi la panchina, ma siamo lì e immaginiamo che di fronte a un’altra caduta la società si interrogherebbe con forza e urgenza“. Secondo ...