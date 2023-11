Milan | infortunio per Okafor | i tempi di recupero

(Di giovedì 23 novembre 2023) Ilperde per infortinio anche Noah. L'attaccante si aggiunge alla lunga lista di assenze che vedono coinvolto il reparto d'attacco...

Infortunio Tomori - Milan in ansia : la situazione

Infortunio Leao : ecco quando punta a riaverlo in campo il Milan

Infortunio Leao : tempi di recupero e chance per Milan-Borussia Dortmund

Milan ricordi Pato? Non rinnova col Sao Paulo : ai box per infortunio

Leao, fissata la data del rientro: le ultime dal Milan

...Leao è al lavoro a Milanello per recuperare dal suo: il portoghese ha voglia di tornare in campo ma dovrà attendere. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, l'attaccante del...

MILAN, INFORTUNIO PER OKAFOR: LESIONE AL BICIPITE FEMORALE DESTRO - Sportmediaset Sport Mediaset

Infortunio Leao: tempi di recupero e chance per Milan-Borussia Dortmund Pianeta Milan

Da Milano: "Ibrahimovic sta depotenziando Pioli come ADL con Garcia"

In un fondo su La Gazzetta dello Sport, il giornalista Sebastiano Vernazza ha parlato del momento critico del Milan: "Il gruppo forse non ha più una fiducia piena in ...

Milan, attacco forzato per Pioli: dubbi sulla scelta rossonera

Scelte forzate in vista della Fiorentina per mister Stefano Pioli. Il tencico rossonero ha diversi dubbi sull’attacco.