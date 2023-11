Milan | Giroud squalificato | Pioli ha scelto il sostituto

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 novembre 2023) Stefanohal’attaccante che dovrà fare le veci di: contro la Fiorentina non sarà l’ex Jovic titolare Stefanohal’attaccante che dovrà fare le veci di: contro la Fiorentina non sarà l’ex Jovic titolare. Contro i Viola Noah Okafor agirà nel ruolo di centravanti con Pulisic a sinistra e Chukwueze a destra: solo panchina per Luka Jovic, deludente contro Udinese e Lecce. L’ex della sfida proverà a dare una mano ala gara in corso. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.