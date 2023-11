Milan-Fiorentina | Vernazza | “Un’altra sconfitta e Pioli rischia la panchina”

Milan, Okafor infortunato

Le condizioni dell'attaccante, che non ci sarà sabato in campionato contro laPiove sul bagnato in casa. Mister Stefano Pioli ha perso per infortunio Noah Okafor , e ora è piena emergenza in attacco sabato in campionato contro lacomplice la ...

Roma-Fiorentina Serie A femminile. Il pronostico è incerto

Roma-Fiorentina (Serie A femminile 2023-24): orario della partita di domenica fra la prima e la terza in classifica. Formazioni, previsioni e streaming.

AVV. CANTAMESSA A RFV: "Contro la Fiorentina solo ricordi negativi. Pioli da assolvere per i troppi infortuni"

ha raccontato a Radio FirenzeViola i suoi ricordi legati a Milan-Fiorentina: "Fra qualche mese saranno quarant'anni da quando diventai avvocato del Milan, ma sono rossonero da sempre. Di ...