Milan-Fiorentina | Pioli boccia Jovic | giocherà Okafor | Serie A News

Milan, ottimismo per Loftus - Cheek

Commenta per primo Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, si respira un netto ottimismo in casa per il recupero di Loftus - Cheek in vista della sfida di sabato sera contro la

PROBABILE FORMAZIONE - Verso Milan-Fiorentina: Pioli pensa ad un tridente inedito Milan News

Milan, Giroud non basta: a gennaio assalto a David del Lille, Juventus su Sudakov, Insigne vuole la Lazio

dopotutto il Milan là davanti ha solo Giroud, lo dicono le cifre. Jovic è ancora a secco di reti e per questo - in assenza del francese - ci sarà Okafor (2 gol in 9 gare) a far reparto contro la ...

Consigli Fantacalcio: i cinque attaccanti da schierare per la 13ª giornata

La nostra rubrica sul Fantacalcio prosegue con i consigli in merito alla tredicesima giornata. Ecco i cinque attaccanti da schierare ...