Milan-Fiorentina | nuova chance per Okafor e Chukwueze

Leggi su dailymilan

(Di giovedì 23 novembre 2023) Il mercato della scorsa sessione estiva delpuntava a fornire a Stefano Pioli una panchina più lunga e di maggiore qualità ma sta dimostrando di aver solo parzialmente colmato tale lacuna. Se da una parte Tijjani Reijnders, Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic si sono presi la maglia da titolare ci sono due giocatori che ancora non hanno dimostrato di essere un valore aggiunto per la compagine rossonera. Samuele Noahper ora sono stati ai margini della titolarità e, quando chiamati a scendere in campo, non hanno dato segnali continui di poter veramente essere importanti per questa stagione del, soprattutto il primo. Il nigerianoè stato un esborso importante per le casse del club rossonero; ben 28 i milioni (compresi di bonus) versati al Villarreal. Noah ...