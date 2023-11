Migliaia di persone in piazza a Bologna per Cecchettin | “Meloni vuole proteggerci? Ha tagliato il 70% dei fondi sulla violenza di genere”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023)diVIII agosto piena aper la manifestazione di ‘Non una di meno’ contro lasulle donne. Tanti gli striscioni in un corteo rumoroso per le vie della città, il grido “altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce” con i riferimenti al caso di Giulia Cecchetin. Tante le critiche al governo guidato da Giorgia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.