Mezzaroma | “Impianto Caivano fruibile nei tempi promessi”

(Di giovedì 23 novembre 2023) “è un modello che potrebbe essere replicato. Deve esserci la possibilità di iniziare opere, ma soprattutto finirle. Quello diè unsportivo che verrà sicuramente resoper la popolazione nei, pensato per quelle persone che non possono permettersi di sostenere un costo per i propri figli. Questo è un tema che si sta evidenziando, dobbiamo ripensare il modello di gestione, ossia come permettere alle persone che non possono pagarsi lo sport di fare movimento”. Sono queste le parole di Marco, presidente di Sport e Salute, alla “Presentazione del rapporto nazionale realizzato da Svimez e Uisp” sugli impianti nelle regioni italiane. “Noi vogliamo diventare sempre più un centro servizi in cui i soggetti pubblici o ...

Sport e sociale per gli spazi civici di comunità a Vico Equense

Inoltre, attraverso questi 'Spazi civici' - continua il Presidente- si vuole promuovere ...sport in città" In consiglio votato all'unanimità il provvedimento per la costruzione dell'...

Sport: Mezzaroma, ‘impiantistica madre di tutte le questioni’ La Gazzetta del Mezzogiorno

UISP - Bologna - Uisp, Svimez e Sport e Salute presentano la ... UISP Nazionale

Danni e disagi alle società sportive: "Fango ovunque, campi inagibili"

Non solo case e aziende, l’alluvione che ha devastato il territorio giovedì scorso ha creato non pochi disagi anche alle società sportive delle zone più colpite come Vinci e Stabbia. In merito, tra l’ ...