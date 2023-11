Meteo giovedì | tempo stabile | ma temperature in lieve calo

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 23 novembre 2023) Previsioni Italia Situazione. Secondo le previsioni, Già in queste ore parte dell’Italia è alle prese con forti raffiche di vento prevalentemente da nordest sulle regioni centrali, destinate ad estendersi alle restanti regioni nella giornata di domani,. La causa è l’approfondimento di un vortice in spostamento verso Sicilia e Tunisia che tuttavia venerdì uscirà di scena, concedendo unaranea attenuazione delle correnti. Si tratterà però di una breve pausa, poiché nel weekend una massiccia irruzione di aria artica raggiungerà anche l’Italia, innescando nuovamente una sostenuta ventilazione settentrionale.23 novembre. Nord:e in prevalenza soleggiato, pur con velature in transito al mattino e locali foschie ...