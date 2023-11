Mesi di scavi per svaligiare negozi di lusso | così agiva la banda del buco

Leggi su europa.today

(Di giovedì 23 novembre 2023) Nel loro "curriculum" anche un furto da quasi 200.000 euro in uno e quello di libri antichi in un ex ospedale. Nove persone sono state arrestate dai carabinieri di Napoli (5 in carcere e 4 ai domiciliari), con l'accusa di fare parte di una "del". Con altri cinque indagati a...