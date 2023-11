MESGA | ancora una settimana per partecipare alla gara fra maturandi in Meccatronica

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 23 novembre 2023) Cisano Bergamasco. Sono tre gli Istituti Superiori della Bergamasca in cui sono attivi percorsi di studi in, che hanno finora aderitoprima edizione di– Mechatronic Solutions Game, competizione lanciata lo scorso settembre da M.S. Ambrogio Spa, multinazionale metalmeccanica cisanese. Si tratta dell’ITIS ‘Pietro Paleocapa’ di Bergamo con una squadra iscritta, dell’ISS ‘Betty Ambiveri’ di Presezzo con due squadre e dell’ISISS Valle Seriana di Gazzaniga con una squadra. Una ventina, complessivamente, i ragazzi, tutti prossimiMaturità, coinvolti. C’è tempouna(i termini scadranno giovedì 30 novembre) perché altri Istituti Superiori lombardi, in particolare delle province di Bergamo e Lecco, aderiscano all’iniziativa. Per iscriversi bisognerà ...