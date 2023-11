Mercato immobiliare in calo : compravendite e mutui in picchiata

Mercato immobiliare in calo : giù le compravendite - mutui in picchiata

Mercato immobiliare: ottenere un mutuo non è mai stato così difficile dal 2014

Secondo Nomisma, quest'anno ilha visto un calo delle vendite del 13%. Le cause sono appunto l'aumento del costo del denaro e del minore ricorso ai mutui L'effetto dell'aumento dei tassi pesa sul...

Mercato immobiliare in calo: giù le compravendite, mutui in picchiata Il Sole 24 ORE

Mercato immobiliare: compravendite e mutui di fonte notarile - I trimestre 2023 Istat

Case, crollano vendite e mutui ma i prezzi restano stabili

Frenano le compravendite immobiliari. Da tempo le stime e le previsioni si succedono. Ora i dati lo certificano. Come ha evidenziato, ieri a Milano, Nomisma – nel consueto Rapporto dell’Osservatorio I ...

"Altro che curve e pop, facciamo alloggi che servano"

Mario Cucinella, architetto, sostiene che le politiche di consumo di suolo zero non possono essere usate come alibi per non fare nulla. A Milano, SeiMilano offre appartamenti a prezzi accessibili. L'a ...