Mercato immobiliare di Torino | andamento e previsioni

(Di giovedì 23 novembre 2023) Comprare casa? Per molti italiani è come la dieta, ormai se ne parla l’anno prossimo. I dati Istat confermano il trend negativo in corso nelitaliano, nel 2023 le compravendite sono scese dell’11% rispetto al 2022 e i mutui sono crollati con una diminuzione del 31%. Per quando riguarda leè calma piatta, la stessa con cui la Bce ha annunciato di non aspettarsi nessuna novità sul fronte dell’abbassamento dei tassi “è prematuro”, ha dichiarato Christine Lagarde al Global Boardroom organizzato dal Financial Times, aggiungendo che tale riduzione non avverrà “nei prossimi due trimestri”. Ma quindi non dobbiamo aspettarci neanche un aumento dei tassi d’interesse? No, quello la Bce lo tiene sempre in conto, “se si verificassero turbolenze dovremo rivisitare la questione”, ha concluso la presidente della Banca ...