Mentifricio | ecco la rassegna culturale a sostegno del benessere psicologico

Leggi su iltempo

(Di giovedì 23 novembre 2023) È incentrato sul delicato tema dei disturbi alimentari il secondo appuntamento di “- l'appuntamentoche ti rinfresca la mente”, lache utilizza la socialità e la creatività come strumento a supporto del. Al centro dell'evento, che avrà luogo giovedì 30 novembre 2023 alle ore 19:00 in Piazza dell'Orologio 14 a Roma, presso l'accogliente Essenza Verde.lab, ci sarà il libro “Im-perfetta” di Alessandra Lardo (ed. Il Seme Bianco), una raccolta di pensieri e illustrazioni che, con sensibilità e senza tabù, racconta il suo viaggio nel tunnel dell'anoressia. Ne discuteranno con l'autrice psicologi e nutrizionisti di Food For Mind, rete nazionale di centri per la cura ai disturbi del comportamento alimentare, Grazia Di Michele, nota cantautrice e ...