Meloni | “Rivedremo la norma sulle pensioni dei medici”

"Sull'articolo 33 della manovra, che coinvolge alcuni, è stato evidenziato un trattamento disomogeneo. Il governo ha annunciato che intende rivedere la, in particolare sugli operatori sanitari, che non subisca penalizzazione chi accede alla pensione di vecchiaia o ha elevata anzianità contributiva". E' quanto ha detto la presidente del consiglio, Giorgia, nel premier time al Senato.

Governo: torna 'premier time', Meloni ringrazia per unità su violenza donne ma punge tutti

Senato, la premier Meloni: “Nessun ritardo sul Pnrr e orgoglio per i dati sull’occupazione delle donne”

