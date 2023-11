Melissa Barrera fuori dalla produzione di Scream 7

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 23 novembre 2023) Ladi7 ha preso la decisione di licenziareper via delle sue posizioni riguardo il conflitto israelo-palestinese La Spyglass Media Group, casa diche si occupa dell’ormai franchise di, ha deciso di licenziare una delle protagoniste del capitolo 7 della saga.è, quindi, ufficialmentedi7. Le ragioni dietro questa scelta riguardano le posizioni prese dall’attrice in relazione al conflitto che vede protagonisti da oltre un mese, Israele e Plaestina. Infatti,ha utilizzato i social per dare il suo appoggio alla causa palestinese. Anche se ...