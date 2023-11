Medici di famiglia tra aggressioni | burocrazia e dimissioni

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 23 novembre 2023) . SMI Napoli valuta lo stato di agitazione L’ultima aggressione aidina generale nella asl Napoli 1 centro si è registrata, secondo quanto riferito dalla associazione Nessuno tocchi Ippocrate nel quartiere Pianura Soccavo la mattina del 22 novembre. È solo l’ultima di una serie diavvenute nel territorio di competenza della Asl Napoli 1 centro. In una nota inviata in redazione lo SMI della Asl Napoli 1 centro, attraverso il segretario Aziendale Ernesto Esposito, condanna l’aggressione ed esprime la forte preoccupazione per ledi ben quattrodina generale tra i neo-convenzionati negli ultimi mesi. “Una situazione allarmante – aggiunge il sindacalista Smi – poiché il prossimo anno alcuni nostri iscritti ci hanno informato che ...