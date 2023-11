Cannavaro: 'Non posso pensare che il Napoli sia quello contro l'Empoli. E su Mazzarri...'

Prima c'era stato il Napoli di Maradona, per me è un luogo. Qui era l'unico campo in erba, ... Su. 'Speriamo, le prossime partite non sono semplici, sulla carta sono molto difficili, al ...

Mazzarri, il sacro fuoco dell'allenatore che non farà sconti (Corsera ... IlNapolista

Mazzarri è 'pazzo' di un calciatore del Napoli insospettabile AreaNapoli.it

Cannavaro: “Il Napoli Contro l’Empoli Inaccettabile!” e su Mazzarri…

Fabio Cannavaro ha commentato la situazione attuale del Napoli, esprimendo le sue opinioni sul ritorno di Mazzarri.

Cannavaro sul Centro Paradiso: "Tornerà a vivere, nascerà una scuola calcio"

Prima c'era stato il Napoli di Maradona, per me è un luogo sacro. Qui era l'unico campo in erba, non c'era ancora il concetto di sintetico. Ho tanti ricordi in questa struttura che potrei stare qui a ...