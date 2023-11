Mazzarri | altra tegola! Nuovo infortunato nel Napoli | salta l’Inter?

(Di giovedì 23 novembre 2023)deve fare i conti con un altro infortunio nella rosa del. Con Osimhen e Zielinski a rischio. il tecnico dovrà rinunciare ad un’pedina INFORTUNIO – Nuova tegola per ildi. Jesper Lindstrom si ècon la Nazionale danese: gli esami effettuati dal club partenopeo hanno evidenziato una lesione. Per il calciatore si profila un lungo stop che quasi sicuramente gli faràre, tra gli altri, anche il match controin programma il 3 dicembre. Di seguito il comunicato del: “Jesper Lindstrom è stato visitato in seguito al trauma distorsivo riportato nell’ultima partita con la nazionale danese. Gli esami clinici e strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo ...

Offerta monstre per Kvaratskhelia: primo sì per 100 milioni

...l'esonero di Rudi Garcia da allenatore ed il clamoroso ritorno in panchina di Walter. Se ... Il suo addio, seppur doloroso da sopportare, potrebbe d'parte blindare a Napoli un altro top ...

Mazzarri, cede un'altra crepa | Si aggrava l'infortunio, out a tempo ... Dotsport.it

Napoli, altra grossa tegola per Mazzarri: salta Atalanta e Real Madrid Calcio in Pillole

SSCN - Lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore sinistro per Lindstrom

Ci saranno cambiamenti nel suo contratto" 16.11 10:10 - L'EX - Behrami: "Mazzarri faceva il massimo con ciò che aveva ed è un martello sulle palle inattive, vedremo un Napoli con il 4-3-3" 15.11 22:21 ...

Napoli, infortunio per Lindstrom: gli esami evidenziano una lesione

Brutta sorpresa per Walter Mazzarri in vista del ciclo 'terribile' di partite che ... le terapie e lavoro personalizzato in palestra e piscina. Per quanto riguarda gli altri infortunati, invece, Meret ...