Maxi operazione contro Hamas in Germania | Gli antisemiti non devono sentirsi al sicuro

(Di giovedì 23 novembre 2023) La polizia tedesca ha attuato una serie di raid nei confronti di sospetti affiliati o sostenitori diin. Le perquisizioni, dirette anche nei confronti di sospetti fiancheggiatori del gruppo filopalestinese Samidoun, si sono svolte in quattro Stati e hanno lo scopo di far rispettare...

Finti incidenti d’auto : maxi operazione dei carabinieri tra Lazio e Campania. In arresto anche medici ed avvocati

"OPEN CHRISTMAS " Illuminiamo il Natale" all'Open Baladin Cuneo

... omaggio di zucchero filato ai bambini e Beerbrulè per i grandi, ilBabbo Natale alto 10 metri ... L'accensione dei 130 alberelli rappresenta un'di beneficenza a noi sempre cara, grazie ...

Reati fallimentari, maxi operazione della Finanza: sequestrati 148 camion e rimorchi il Resto del Carlino

Maxi operazione antidroga, ecco i nomi degli arrestati: 29 su 40 sono sardi La Nuova Sardegna

Maxi-giro di droga, 11 arresti: "Controllo dei quartieri, guadagni fino a 5mila euro al giorno"| VIDEO

All'alba di questa mattina una cinquantina di militari, al termine di un'indagine durata oltre un anno, hanno concluso l'operazione "Caserme Rosse" ...

Germania: maxi-operazione contro Hamas e Samidoun

"Continuiamo la nostra azione rigorosa contro gli islamisti radicali", perché "gli islamisti e gli antisemiti non possono e non devono sentirsi al sicuro in nessun luogo" e noi agiamo con tutta "la fo ...