Maurizio Laudicino | “Bullismo verso me ed Elena a Uomini e Donne | lei quasi fisicamente spinta fuori dagli opinionisti”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 23 novembre 2023)edDi Brino sono stati tra i protagonisti indiscussi di questa prima parte della stagione in corso di. All’interno dello studio dal dating show condotto da Maria De Filippi i due hanno iniziato una frequentazione che li ha messi più e più volte in dubbio davanti a milioni di telespettatori ma soprattutto anche davanti ai duein studio. Tina Cipollari e Gianni Sperti infatti hanno spesso dubitato della veridicità del loro sentimento, pensando addirittura ad un accordo segreto tra i due. Dopo alcune puntate in cui i due erano sempre bersagliati, hanno deciso insieme di abbandonare il programma. Una volta spente le luci dei riflettori di Canale 5 i due sono tornati alla vita quotidiana e hanno iniziato una vera e propria frequentazione ...