Matthew Perry | il ricordo di Sarah Paulson | “Una persona meravigliosa”

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 23 novembre 2023)ha ricordato l’amico, morto il 28 ottobre 2023, durante un’intervista a The View, definendolo una, che aveva “una marcia in più rispetto agli altri interpreti”. L’attrice ha ricordato anche di come il protagonista di Friends l’avesse aiutata a ottenere un ruolo di supporto nella breve serie televisiva di Aaron Sorkin “Studio 60 on the Sunset Strip”. .@Mscalls“one of the most generous people on the planet”: “He was just the kind of person that if you made him laugh or if you made him smile you felt like you had really arrived… He is a wonderful guy.” pic.twitter.com/xD0fq6Y10s — The View (@TheView) November 21, 2023...