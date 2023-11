Mattarella circondato dai Cugini di Campagna | gli cantano l’ultimo brano di Sanremo Il fuoriprogramma musicale al Quirinale

(Di giovedì 23 novembre 2023) Musica e momenti di convivialità al. Il presidente della Repubblica ha ricevuto una delegazione dell’Associazione Fonografici Italiani, in occasione del 75° anniversario di costituzione dell’AFI. Dopo gli interventi del Presidente dell’AFI, Sergio Cerruti e del Maestro Beppe Vessicchio, il Presidenteha rivolto un saluto ai presenti. Poi c’è stato anche un: tutti hanno cantato insieme Nel blu dipinto di blu. Presenti anche idiche, alla fine, hannoper cantargli il loro ultimo successo sanremese, Lettera 22. Tra i presenti anche Aleandro Baldi, I Neri per caso, Mario Lavezzi, Edoardo Vianello, Mal e Amedeo Minghi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Mattarella: «La cultura è indispensabile per la pace». Il che spiega perché al Grande Fratello litigano sempre. ***Le Finals sono per un appassionato di tennis come le ferie estive per una nonna del ...